Росатом планирует построить ветроэлектростанцию на берегу Белого моря

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2021-2022 годах построить ветроэлектростанцию мощностью до 60 МВт в Карелии на берегу Белого моря, об этом было объявлено в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
"НоваВинд" планирует реализовать проект по строительству ВЭС мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ), отмечается в сообщении компании.
"НоваВинд" реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведём подбор площадок по проекту", — отметил Корчагин, слова которого цитируются в сообщении.
Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году компания Росатома "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ВЭС общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.