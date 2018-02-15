Росатом планирует построить ветроэлектростанцию на берегу Белого моря

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2021-2022 годах построить ветроэлектростанцию мощностью до 60 МВт в Карелии на берегу Белого моря, об этом было объявлено в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Глава Карелии Артур Парфёнчиков и Александр Корчагин, генеральный директор АО "НоваВинд" (дивизион Росатома, отвечающего за программы в новой энергетике), на форуме обсудили перспективы этого проекта.

"НоваВинд" планирует реализовать проект по строительству ВЭС мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ), отмечается в сообщении компании.

"НоваВинд" реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведём подбор площадок по проекту", — отметил Корчагин, слова которого цитируются в сообщении.

Кроме того, "НоваВинд" в рамках своей программы по локализации производства компонентов ветроустановок рассматривает возможность локализации производства литых заготовок в Республике Карелия на заводе "Петрозаводскмаш" (входит в энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш").

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году компания Росатома "ВетроОГК" выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ВЭС общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.