Хранилище отходов производства плутония под Томском закроют в 2020 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2020 году выполнить работы по окончательной засыпке расположенного на своем предприятии "Сибирский химический комбинат" (СХК, ЗАТО Северск, Томская область) открытого искусственного хранилища жидких радиоактивных отходов, накапливавшихся в нем более полувека, следует из материалов на сайте госзакупок.

Речь идет о так называемом бассейне Б-25, эксплуатировавшемся на СХК с 1962 года. Бассейн Б-25 считается объектом советского "ядерного наследия", оставшимся после выполнения СХК программ оборонного значения. Он был предназначен для приема, хранения и отстоя жидких радиоактивных отходов, которые образовывались в результате работы химико-металлургического завода (ХМЗ) СХК. На заводе производились слитки плутония и обогащенного урана, а также изготавливались специзделия из плутония и высокообогащенного урана. В связи с изменением технологической схемы комбината сброс отходов ХМЗ в бассейн был прекращен в 2014 году.

В соответствии с принятой концепцией снятия с эксплуатации открытых хранилищ жидких радиоактивных отходов СХК было принято решение о консервации бассейна Б-25. После завершения необходимых работ будет создан дополнительный барьер безопасности, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в Северске.

В рамках ранее выполненной федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" были проведены проектно-изыскательские работы и комплексное инженерно-радиационное обследование, разработан проект работ, осуществлены работы по созданию дополнительных барьеров безопасности и необходимой инфраструктуры для консервации бассейна Б-25.

В ходе реализации новой, ныне реализуемой ФЦП по обеспечению ядерной и радиационной безопасности планируется завершить работы по проекту консервации бассейна Б-25.

Согласно материалам на сайте госзакупок, после сооружение временных вспомогательных зданий и инженерных систем, а также первичной засыпки на 2020 год намечена окончательная засыпка (закрытие) бассейна Б-25 с устройством глиняного экрана, необходимого для защиты грунта от вредного воздействия веществ.

Полное завершение работ по консервации бассейна Б-25 рассчитано на период до 2025 года включительно. В период 2026-2075 годов планируется проведение так называемого постэксплуатационного мониторинга.

Сибирский химический комбинат входит в топливную компанию ТВЭЛ Росатома. В марте 1949 года советским руководством было принято решение о строительстве Зауральского машиностроительного завода (Комбинат №816, впоследствии — СХК). Основной задачей комбината на протяжении многих лет было получение для оборонных целей и атомной энергетики обогащенного урана и оружейного плутония.

В 2008 году на СХК было полностью прекращено производство делящихся материалов оружейного назначения. Сегодня основу СХК составляют пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы предприятия — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.