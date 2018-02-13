Завод Росатома поставил Франции свыше трех центнеров металлического урана

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в 2017 году отгрузило во Францию более 300 килограммов металлического урана, сообщил директор по производству НЗХК Александр Евсеев в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

По словам Евсеева, один из цехов предприятия "выполнил крупный экспортный заказ – отгрузил французской компании более 300 килограммов металлического урана". "Это первая поставка в рамках большого контракта. Клиент остался доволен, и мы продолжаем сотрудничество", — отметил Евсеев. Он не уточнил, для каких целей изготовлен этот металлический уран.

В 2016 году сообщалось, что НЗХК должен изготовить металлический уран, из которого будет сделано ядерное топливо строящегося во Франции многоцелевого исследовательского реактора "Жюль Горовиц" (JHR). "Металлический уран для JHR изготовил и поставил НЗХК", — в свою очередь сообщалось в октябрьском номере 2017 года журнала российской атомной отрасли "Атомный эксперт".

Реактор "Жюль Горовиц" назван в честь первого французского физика-ядерщика. Реактор строится международным консорциумом на юге Франции в ядерном центре Кадараш. Проект осуществляется под руководством французского комиссариата по атомной энергии (CEA). "Жюль Горовиц" заменит устаревшие исследовательские реакторы.

В ходе эксплуатации реактора будут изучаться характеристики ядерного топлива существующих реакторов, проводиться испытания конструкций топливных сборок для будущих реакторов, нарабатываться радиоизотопы для их использования в медицине. Предполагается, что "Жюль Горовиц" будет использоваться атомными энергетическими компаниями, поставщиками ядерного оборудования, производителями ядерного топлива, научно-исследовательскими институтами и органами по атомнадзору.

В сентябре 2013 года Росатом и CEA договорились о том, что российские атомщики помогут французским коллегам в производстве топлива для нового исследовательского реактора.