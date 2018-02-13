Росатом переведет иранскую АЭС "Бушер" на более эффективное ядерное топливо

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российское ядерное топливо ТВС-2М, имеющее более высокие потребительские и эксплуатационные характеристики, будет использовано на энергоблоке №1 иранской АЭС "Бушер", сообщил директор по производству ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ, выпускает ядерное топливо для АЭС) Александр Евсеев в интервью корпоративному изданию российской атомной отрасли газете "Страна Росатом".

По словам Евсеева, в 2017 году НЗХК изготовил тепловыделяющие сборки (ТВС) для иранской атомной станции. "Причем кассеты такой конструкции для АЭС "Бушер" выпустили в последний раз, впереди ждет заказ на более эффективный тип тепловыделяющих сборок для наших партнеров… В ближайших планах — переход на более современную и эффективную сборку ТВС-2М для (индийской) АЭС "Куданкулам" и "Бушер", — отметил Евсеев.

Ядерное топливо второго поколения ТВС-2М — в настоящее время является основным типом топлива для АЭС, построенных по российским проектам с реакторной установкой ВВЭР-1000. ТВС-2М позволяет обеспечить более длительные топливные циклы и повышение мощности атомных энергоблоков, а также обладает улучшенными характеристиками по безопасности.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции с российской реакторной установкой ВВЭР-1000. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Блок №1 АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС "Бушер" работает надежно и безопасно.