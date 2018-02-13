Росатом изготовит ядерное топливо для блока №1 Белорусской АЭС

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК) в 2018 году изготовит партию ядерного топлива, необходимую для пуска и начала работы энергоблока №1 Белорусской АЭС, строящейся с участием России.
Евсеев также сообщил, что в 2017 году НЗХК изготовил имитаторы тепловыделяющих сборок (ТВС) для Белорусской АЭС. Они не содержат ядерного топлива и будут использованы вместо штатных ТВС в период пуско-наладочных работ на энергоблоке №1 новой атомной станции. Имитаторы ТВС предназначены для моделирования геометрии активной зоны ядерного реактора и получения данных о реакторной установке, которые необходимы для подтверждения безопасности реактора и соответствия его работы проектным требованиям.
В конце 2017 года ТВЭЛ подписал контракт на поставки ядерного топлива для Белорусской АЭС.
НЗХК – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. В настоящее время около 6% от общей установленной мощности энергетических ядерных реакторов мира обеспечиваются благодаря топливу, производимому на НЗХК.