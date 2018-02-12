Росатом создал компанию по развитию 3D-печати в атомной отрасли

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Компания "Русатом – Аддитивные Технологии" (ООО "РусАТ"), которая будет отвечать за развитие в российской атомной отрасли нового бизнес-направления — аддитивных технологий (3D-печати), создана в составе топливной компании Росатома ТВЭЛ.

"РусАТ" как отраслевой интегратор будет заниматься координацией создания и развития продуктов в области 3D-печати, а также обеспечивать портфель заказов и контрактацию. Стратегическая цель компании – обеспечить выручку до 50 миллиардов рублей к 2025 году и занять долю более 1,5% на мировом рынке аддитивных технологий, отмечается в сообщении ТВЭЛ.

Аддитивные технологии обладают рядом преимуществ. Прежде всего это сложная форма продукции, которую невозможно достичь механический обработкой или литьем, уникальные сочетания используемых материалов (например, металл и керамика), значительное снижение массы изделия и сроков производства прототипов. При этом изделия, произведенные методом трехмерной печати, обладают широкой сферой применения: от ядерных и космических технологий до медицины.

Новая компания сосредоточится на четырех ключевых направлениях: производстве линейки 3D-принтеров и их компонентов, создании материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработке комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнении услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.

Производственные мощности для выпуска оборудования и материалов для 3D-принтеров расположены на различных предприятиях Росатома, главным образом, на заводах ТВЭЛ в городе Новоуральск Свердловской области – Научно-производственном объединении "Центротех" и Уральском электрохимическом комбинате.

Генеральным директором "РусАТ" назначен первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона Росатома) Алексей Дуб.

"На предприятиях Росатома разработан опытный образец промышленного 3D-принтера второго поколения. До конца года планируется начать его серийное производство в Новоуральске. Стоимость отечественного принтера будет на 20% ниже зарубежных аналогов, а характеристики – выше. При этом потребности, например, медицинских учреждений нашей страны только в эндопротезах, которые можно изготавливать на наших 3D-принтерах, до ста тысяч в год", — отметил Алексей Дуб, слова которого цитируются в сообщении.