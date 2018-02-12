Власти рассказали о работе АЭС "Куданкулам" в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев — РИА Новости. Блоки №№1 и 2 строящейся с участием РФ АЭС "Куданкулам" по состоянию на 29 января выработали в совокупности порядка 23,1 миллиарда киловатт-часов для электросети Южной Индии, говорится в сообщении Департамента по атомной энергии правительства страны.

"В настоящее время оба блока находятся в коммерческой эксплуатации и функционируют на полную мощность. Суммарно по состоянию на 29 января 2018 года они выработали порядка 23122 миллиона единиц электроэнергии", — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ), в декабре 2017 года оба энергоблока АЭС "Куданкулам" вышли на полную мощность, генерируя 2000 МВт энергии для электросети южных индийских штатов.

На сегодняшний день АЭС "Куданкулам" является крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества. С участием РФ были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня 2017 года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

В декабре 2014 года Москва и Нью-Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до новых атомных энергоблоков. Стратегическая задача — сооружение в Индии в течение 20 лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.

Сообщалось, что Индия планирует предоставить России новую площадку для строительства новых блоков АЭС по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200.