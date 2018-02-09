Посол России в Индии рассказал о работе над соглашением по АЭС "Руппур"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости, Евгений Орел. Россия, Индия и Бангладеш в ближайшее время подпишут трехстороннее соглашение о предоставлении индийской стороной технической помощи строительству первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индии Николай Кудашев.
При этом, как отметил посол, нельзя исключать, что "этот прецедент, этот пример будет продолжен и в других странах". "Может быть, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке", — предположил Кудашев.
О готовности Индии участвовать в проекте АЭС "Руппур" ранее сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В свою очередь, советник премьер-министра Бангладеш по энергетике Тауфик Чоудхури подтвердил агентству эту информацию, отметив, что дискуссии на данную тему идут "в русле с российским представлением о том, в каких областях может быть задействована помощь со стороны Индии".
Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.