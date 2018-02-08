Достижения атомной науки в России: от лечения рака до искусственного разума

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Гордостью отечественной атомной отрасли всегда была ее колоссальная научная база. По мнению специалистов, в России не было и нет ни одного другого промышленного направления, в котором работало хотя бы приблизительно такое же количество ученых, как в атомной сфере. Как отметил ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев, у атомной отрасли страны "великая наука".
Радиация для здоровья
У научного дивизиона Росатома есть значительные достижения и в ядерной медицине. Физико-энергетический институт имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область) наладил выпуск микроисточников с радиоактивным йодом-125 для брахитерапии рака. Ученые института разработали препарат на основе иттрия-90 для лечения рака печени, и сейчас идут его доклинические испытания. ФЭИ планирует разработать еще один перспективный препарат на основе радия-223, который называют "убийцей метастазов". Планируется, что этот препарат через пять-семь лет выйдет на клинические испытания.
А в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область) введен в опытную эксплуатацию участок по производству источников ионизирующего излучения на основе радиоактивного кобальта-60, которые будут применяться в "гамма-ножах" — радиохирургических установках для лечения опухолей мозга.
"Умный" уран
Специалисты уранодобывающего предприятия Росатома "Хиагда" в Бурятии разработали новую конструкцию технологических скважин для работы в зоне многолетней мерзлоты. А в этом году на "Хиагде" намечено начать пилотный проект "Умный рудник" – для отработки рудных залежей создадут программный комплекс геотехнологического компьютерного моделирования. Ожидается, что благодаря использованию этого комплекса существенно снизится себестоимость урановой продукции.
"Безаварийное" топливо
В Росатме разрабатывают несколько видов топлива для реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Уже идут реакторные испытания инновационного РЕМИКС-топлива, использование которого, как считается, позволит сократить объем накопленного отработавшего ядерного топлива и сэкономить природный уран. Рассматриваются варианты и так называемого толерантного топлива (accident tolerant fuel), применение которого даст возможность развития таких тяжелых аварий, как на "Фукусиме" (Япония).
Росатом и "меганаука"
Расширяется участие Росатома и в крупных международных "меганаучных" проектах. Так, Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, Москва, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) по заказу Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) изготовил опытную партию сверхпроводящих элементов (так называемых стрендов) для Большого адронного коллайдера.
3D-печать и машинное зрение
Предприятие ЦНИИТМАШ, входящее в энергомашиностроительный дивизион Росатома "Атомэнергомаш", в ноябре 2017 года завершило разработку опытного образца промышленного металлического 3D-принтера. Он может печатать изделия любой геометрической сложности. Это второе поколение таких установок, разработанных в Росатоме в консорциуме с отраслевыми и внешними предприятиями при поддержке Минобрнауки.
Программисты из обоих федеральных ядерных центров ВНИИЭФ в Сарове и ВНИИТФ в Снежинске создают технологии машинного зрения, которые позволят компьютерам распознавать предметы и отслеживать их передвижение. Эти разработки могут лечь в основу транспортных средств, управляемых искусственным интеллектом.