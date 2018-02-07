МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Изменения в составе потенциальных инвесторов в строительство с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" не являются чрезвычайным событием и не отразятся кардинальным образом на ходе проекта, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако для компаний было бы выгоднее всего войти в проект именно сейчас, потому что по мере сооружения атомной станции ее стоимость будет расти, полагают специалисты.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что консорциум местных компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, ранее заявивший о намерении инвестировать в проект, отказался от участия в нем, так как не смог прийти к согласию по коммерческим вопросам и финансированию. Росатом, который в рамках межправительственного соглашения с Турцией может продать инвесторам 49% акций "Аккую", продолжает переговоры с несколькими компаниями о вхождении в проект АЭС.

"Росатом изучает все предложения инвесторов по участию в проекте строительства АЭС "Аккую", — подтвердил РИА Новости первый заместитель гендиректора компании "Русатом Энерго Интернешл" Антон Дедусенко.

ЧП не произошло

"Строительство атомной станции – это для Турции дело новое и незнакомое. Понятно, что в процессе могут проясняться какие-то вещи для турецкой стороны, которые не были понятны в самом начале", — сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонил Гусев.

По его словам, "уход или приход инвесторов в проект в данной ситуации не стоит воспринимать, как какое-то чрезвычайное событие. Надо понимать, что это бизнес, у каждой стороны есть свои интересы".

"Хотел бы подчеркнуть, что в данной ситуации кардинально на реализации проекта изменение состава акционеров не отразится. Проект идет в своем графике, проблем с финансированием не испытывает. Учитывая, что турецкие власти считают строительство первой в стране атомной станции стратегической задачей, можно с уверенностью сказать, что проект будет осуществлен", — добавил эксперт.

Чем раньше, тем выгоднее

По словам Гусева, "другое дело, что для потенциальных инвесторов вхождение в проект сейчас является наиболее выгодным, потому что стоимость проекта по мере его приближения к окончанию будет только расти". Сейчас одним из ключевых этапов, которые повлияют на цену акций, является получение основной лицензии на строительство, которая позволит начать работы по возведению так называемого ядерного острова – основных сооружений АЭС, пояснил эксперт.

С мнением о том, что инвесторам наиболее выгодно войти в проект "Аккую" сейчас, согласен и советник президента группы "Финам" Ярослав Кабаков. "Во-первых, есть возможность для маневра – можно выбрать как большую долю в рамках 49% (именно столько предлагает инвесторам "Росатом" в соответствии с подписанным межправсоглашением с Турцией), так и любую другую в этих пределах", — сказал собеседник агентства.

"Во-вторых, как и при реализации любого другого строительного проекта, по мере готовности объекта его стоимость будет увеличиваться. Если взять пример из жизни – квартира в строящемся доме на стадии котлована продается дешевле, чем когда уже завершается отделка", — добавил Кабаков.

По его мнению, перспективы проекта строительства АЭС с точки зрения экономики не вызывают сомнений. "Это "первенец", который станет основой для создания атомной энергетики в Турции, повысит энергонезависимость и укрепит энергобезопасность страны", — сказал Кабаков.

Проект АЭС

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Российская сторона в 2010 году учредила в Турции проектную компанию "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi), акционерами которой в настоящее время являются компании, уполномоченные правительством России. По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, внешние инвесторы получат в этой компании 49%, а у российской стороны останется не менее 51%.

В июне 2017 года на международном форуме "Атомэкспо" в Москве "Росатом" подписал соглашение об основных условиях вхождения консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендовал на 49% в проектной компании.