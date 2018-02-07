На Украине подключили к сети первый энергоблок Ровенской АЭС после ремонта

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции подключен к энергосети после проведения планового ремонта, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"Шестого февраля 2018 года в 18.44 (19.44 мск — ред.) энергоблок №1 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта", — говорится в сообщении.

По данным компании, в целом по состоянию на среду на атомных станциях Украины в работе находятся 12 из 15 энергоблоков. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

В конце 2017 года первый энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети для планового ремонта.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.