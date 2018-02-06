Украина заинтересована в строительстве энергоблоков на АЭС в Индии

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Украина готова участвовать в строительстве энергоблоков и реакторов на атомных электростанциях в Индии, а также в модернизации промышленного оборудования индийских предприятий, сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Во вторник в Киеве проходит шестое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству между двумя странами.

"Украина — надежный партнер Индии в энергетике. Готовы участвовать в реализации энергетических проектов в Индии, а именно в строительстве энергоблоков и реакторов на АЭС", — цитирует Кубива пресс-служба ведомства в Twitter.

Он также пригласил индийский бизнес поучаствовать в процессе приватизации на Украине и заявил о готовности Киева помочь Индии в модернизации предприятий.

"Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Индии, а также принять участие в модернизации промышленного оборудования индийских предприятий машиностроительной и металлургической отраслей", — сообщил Кубив.

По данным заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, экспорт украинских товаров в Индию за 11 месяцев 2017 года вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 2 миллиарда долларов.