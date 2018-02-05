Росатом назвал "искусственными" новые версии западных СМИ по рутению

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внимание западных СМИ, выдвигающих новые версии причин попадания радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосферу ряда стран осенью 2017 года якобы с предприятия госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк", является искусственным, никакой связи между повышенными уровнями рутения-106 и "Маяком" нет, заявили РИА Новости в департаменте коммуникаций Росатома.

В минувший четверг были обнародованы выводы комиссии, в которую вошли ученые и ведущие специалисты в области ядерной безопасности из стран ЕС и России. Комиссия пришла к выводу, что появление рутения-106 (Ru-106) в атмосфере не несло никаких последствий для населения. Как указали специалисты, выводы комиссии практически исключают выдвинутую тогда рядом СМИ гипотезу о произошедшем выбросе этого изотопа с ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

В пятницу французская Le Figaro опубликовала новую версию, по которой повышение уровня Ru-106 произошло якобы в ходе переработки на "Маяке" свежего отработавшего (облученного) ядерного топлива для производства источника на основе радиоактивного изотопа церий-144, который должен был применяться в рамках международного научного эксперимента в области элементарных частиц Borexino.

"В очередной раз заявляем, что никакой связи между зафиксированными ранее повышенными значениями рутения-106 в атмосфере и деятельностью ФГУП "ПО "Маяк" не существует. Сообщаем, что ПО "Маяк" не осуществляет переработку отработавшего ядерного топлива с выдержкой менее трех лет", — сообщили в департаменте коммуникаций.

В госкорпорации отметили, что, начиная с сентября 2017 года, в СМИ был опубликован ряд гипотез относительно появления изотопа рутений-106, которые не получили в последствии подтверждения по причине отсутствия фактов. Вместе с тем, с учетом того что изотоп в природе не встречается и является следствием деятельности человека, задача установления источника происхождения Ru-106 в атмосфере представляет собой научный интерес, добавили в Росатоме.

"В связи с публикацией в ряде иностранных СМИ очередной версии об источнике происхождения изотопа рутений-106 в атмосфере ряда регионов РФ и странах ЕС осенью прошлого года, считаем важным отметить следующее. Представители ведущих мониторинговых организаций из Германии, Франции и других стран ЕС, а также специалисты из Российской академии наук сходятся во мнении, что зафиксированные концентрации изотопа не представляли какой-либо угрозы для населения. В связи с этим внимание СМИ к проблематике выглядит искусственным", — сказали в Росатоме.

"С этой целью свою работу продолжает международная рабочая комиссия в составе независимой группы ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России. Со своей стороны, госкорпорация "Росатом" приветствует инициативу международной научной группы и выражает готовность к продолжению дальнейшего активного сотрудничества", — добавили в департаменте коммуникаций.

В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, в том числе и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не было зафиксировано. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находился в пределах естественных многолетних значений и соответствовал природному радиационному фону.