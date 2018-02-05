Росатом поможет спрогнозировать поведение "ядерной лавы" на "Фукусиме"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Консорциум предприятий госкорпорации "Росатом" поможет спрогнозировать изменения, которые будут происходить в расплавленной массе, содержащей компоненты ядерного топлива, на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", эти результаты важны с точки зрения ликвидации последствий фукусимской аварии.

Как сообщается на сайте компании Росатома АО "Техснабэкспорт", в конце января нынешнего года консорциум предприятий Росатома РосРАО, Радиевого института имени Хлопина, Научно-исследовательского института атомных реакторов и Техснабэкспорта по итогам тендера был выбран исполнителем работ в рамках субсидируемого японским правительством проекта по разработке технологий анализа изменения со временем свойств так называемого кориума — расплавленной смеси, содержащей компоненты ядерного топлива и конструкционных материалов реактора.

Авария на АЭС "Фукусма-1" произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки реактора.

При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации, фазовом составе и физико-механических свойствах кориума. В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на "Фукусиме-1", обнаружение, сбор и удаление кориума являются наиболее сложными на данный момент. При этом даже подобраться к кориуму зачастую просто невозможно из-за предельно высоких радиационных полей. Поэтому, несмотря на то, что после аварии прошло почти семь лет, точной информации о масштабах, форме и расположении кориума на "Фукусиме" до сих пор нет.

В рамках нового проекта предстоит изучить образцы кориума с аварийного энергоблока №4 Чернобыльской АЭС и изготовить модельные образцы топливных осколков АЭС "Фукусима-1" для разработки прогнозной модели изменения характеристик кориума. Результаты будут использованы при ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1".

"Радиевый институт" обладает уникальной коллекцией образцов чернобыльского кориума, опытом их отбора и исследования. Сотрудники института принимали непосредственное участие в исследованиях последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ими накоплен большой массив данных о процессах формирования кориума в разных условиях, были проведены экспериментальные исследования образцов и выполнен прогноз изменений свойств кориума со временем.

В 2017 году предприятия Росатома победили в тендере на разработку технико-экономического обоснования проекта по созданию нейтронного детектора, необходимого для наиболее точного поиска и идентификации фрагментов ядерного топлива на АЭС "Фукусима-1".