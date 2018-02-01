Эксперт пояснил, почему исключается гипотеза о выбросе рутения с "Маяка"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Выводы независимой международной научной комиссии о причинах попадания радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосферу ряда стран осенью 2017 года позволяют исключить гипотезу о якобы произошедшем выбросе этого изотопа с предприятия госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

В четверг были обнародованы выводы комиссии, в которую вошли ученые и ведущие специалисты в области ядерной безопасности из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России. Комиссия пришла к выводу, что появление рутения-106 (Ru-106) в атмосфере не несло никаких последствий для населения.

Кроме того, комиссия отметила, что в некоторых странах были проведены замеры активности другого радиоактивного изотопа — рутения-103 (Ru-103). Соотношение активности Ru-106/Ru-103 было одинаковым и соответствующим величине, характерной для свежего отработавшего ядерного топлива, указала комиссия.

"На этот вывод стоит обратить особое внимание. Действительно, наряду с рутением-106 в некоторых странах был обнаружен и изотоп рутений-103. Период полураспада последнего – менее 40 суток. Иными словами, концентрация рутения-103 в облученном ядерном топливе относительно быстро падает до пренебрежимо малых величин, и обнаружение рутения-103 в атмосфере вместе с рутением-106 позволяет выдвинуть гипотезу о том, что их источником могло быть недавно выгруженное из ядерного реактора топливо", — сказал Уваров РИА Новости.

"Добавлю, что о замерах в некоторых странах рутения-103 стало известно практически одновременно с сообщениями о замерах рутения-106, но этот факт почему-то в ходе прошлогоднего информационного шума вокруг рутения обходили стороной. А ведь он позволяет практически полностью исключить все гипотезы о "Производственном объединении "Маяк" как источнике выброса. Дело в том, что на "Маяк" облученное ядерное топливо, как правило, поступает после длительной выдержки, то есть уже с распавшимся рутением-103", — отметил Уваров.

Рутений-106 (его период полураспада — 373,6 суток) не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии, например, автономных энергоисточников для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли.

В сентябре-октябре 2017 года в России и ряде европейских стран в воздухе были обнаружены следы радиоактивного изотопа рутения-106. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже допустимых значений, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

В СМИ среди возможных гипотез о причинах произошедшего тогда появились предположения, что на "Маяке" якобы произошли нарушения процесса переработки отработавшего (облученного) ядерного топлива, в результате чего рутений-106 попал в атмосферу. В то же время в Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не было зафиксировано. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находился в пределах естественных многолетних значений и соответствовал природному радиационному фону.