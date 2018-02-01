Строительство с участием России Белорусской АЭС идет по графику

АЛМА-АТА, 1 фев — РИА Новости. Строительство Белорусской АЭС, финансируемое Россией, идёт в соответствии с графиком, ввод первого блока запланирован на декабрь 2019 года, говорится в материалах к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Алма-Ату.

"Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство белорусской АЭС мощностью 2400 МВт по технологии постфукусимского периода… Ввод первого блока в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года, второго и завершение строительства — 2020 год… Работы идут в соответствии с графиком ", — говорится в материалах.

Добавляется, что российской стороной выделен "беспрецедентный кредит", покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции (10 миллиардов долларов), белорусской стороне оставалось профинансировать лишь авансовые платежи на возведение станции (около 10% стоимости контракта), которые были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.

"С учётом этого Россия практически полностью финансирует строительство белорусской АЭС кредитными средствами", — поясняется в материалах.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 2 февраля посетит Алма-Ату, где примет участие в заседании Евразийского межправсовета и форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". На заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке и пенсионным обеспечением трудящихся государств-членов, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, будет проанализирована макроэкономическая ситуация в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли.