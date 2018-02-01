Путин дал старт работе нового энергоблока Ростовской АЭС

Владимир Путин во время видеоконференции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС. 1 февраля 2018

Владимир Путин во время видеоконференции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС. 1 февраля 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Новый энергоблок №4 Ростовской АЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему России, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, находящийся в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, принял участие в видеоконференции по случаю пуска энергоблока.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 — в 2010 году, №3 — в сентябре 2015 года. Вначале декабря 2017 года осуществлен физический пуск энергоблока №4. 15 января были завершены все этапы физического пуска, а 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск энергоблока №4.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране, и поставлять электроэнергию в другие субъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.