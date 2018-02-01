Росатом наметил сроки поставок ловушек расплава топлива для АЭС в Египте

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Поставки одной из систем защиты будущих энергоблоков первой египетской АЭС "эд-Дабаа" — устройств локализации расплава активной зоны (так называемых ловушек расплава) планируется начать в 2020 году, следует из открытых материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Сейчас предприятие "Росатома" АО "Атомкомплект" организовало открытый конкурс на право изготовления и поставки устройства ловушки расплава для АЭС "эд-Дабаа". Заказчик работ – генеральный подрядчик строительства станции АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион "Росатома"). Внешний заказчик – управление по атомным станциям Египта. Начальная (максимальная) цена договора на эти работы – 1,4 миллиарда рублей с НДС.

Как следует из конкурсных материалов, ловушку расплава для энергоблоков №№1 и 2 АЭС "эд-Дабаа" намечено поставить в 2020 году, для блока №3 – в 2021 году и для блока №4 – в 2022 году. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию блока №1 этой атомной станции намечен на 2026 год.

В качестве референтного (эталонного) оборудования рассматривается ловушка расплава, смонтированная на энергоблоках №№1 и 2 Белорусской АЭС, строящейся также с участием России.