Росатом подписал контракт на поставку оборудования для мини-ГЭС в ЮАР

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Венгерская компания Ganz Engineering and Energetics Machinery (Ganz EEM, входит в госкорпорацию "Росатом") и ее южноафриканский партнер – энергетическая компания Blue World Power and Energy Services PTY LTD подписали контракт на поставку гидроэнергетического оборудования для строительства гидроэлектростанции малой мощности.

Мини-ГЭС будет построена на водопаде Мпомпомо в провинции Мпумаланга в 300 километрах от Йоханнесбурга, сообщила компания "Русатом-Международная Сеть" (РМС).

"Это первый коммерческий контракт с компанией Blue World Power and Energy Services PTY, который направлен на строительство ГЭС небольшой мощности (до 1 МВт) на Африканском континенте. И это только начало реализации нашей совместной большой программы в области малой гидроэнергетики в странах Центральной и Южной Африки", – отметил президент "Русатом-Международная Сеть" Александр Мертен, слова которого цитируются в сообщении.

Технология мини-ГЭС контейнерного типа мощностью до 2 МВт является перспективным продуктом Росатома для стран Африки. Технология мини-ГЭС вписывается в текущую энергетическую инфраструктуру стран Африки, поскольку не требуют установки дополнительных сетей, а срок окупаемости станции мощностью 1 МВт оценивается в три года при коэффициенте использования установленной мощности 93%.

Одной установки мини-ГЭС достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией от 250 до 400 домов. При этом её установка не требует возведения плотин и не нарушает экологию рек и других водоемов, а компактное контейнерное решение позволяет существенно сократить сроки запуска и в разы снизить стоимость строительных работ. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 лет, срок службы системы – до 30 лет. Управление станцией осуществляется дистанционно, через спутниковую, сотовую связь или интернет (в том числе в мобильном варианте).

Проекты по возобновляемой энергетике, в том числе по мини-ГЭС — одно из неядерных направлений работы Росатома, направленных на диверсификацию бизнеса госкорпорации.