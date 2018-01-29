Балтийская АЭС могла бы помочь польской экономике, заявил торгпред России

ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Электроэнергия от Балтийской атомной электростанции могла бы очень помочь польской экономике, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов.

"Россия неоднократно обращалась к польским партнерам с предложением построить трансграничный электрический интерконнектор с Калининградской областью, где планируется построить Балтийскую АЭС. Однако это предложение неизменно натыкается на нежелание наших польских партнеров даже обсуждать эту тему", — сказал собеседник агентства.

Между тем, он считает, что такое решение было бы как никогда кстати для польской экономики. "В условиях наблюдающегося у Польши явного дефицита резервных мощностей электрогенерации, а также необходимости адаптации национальной электроэнергетики к европейской климатической политике, требующей сокращения производства электроэнергии на угле, а это 85% производства электроэнергии в Польше, появление дополнительного источника получения электроэнергии из России было бы, на наш взгляд, в интересах польской экономики", — сказал российский торгпред.

Он уверен, что секрет нежелания польских властей допустить российскую электроэнергию на польский рынок кроется не только в стремлении сократить энергозависимость от России, как это постоянно декларируется Варшавой, но и "в желании сохранить позиции отечественных производителей электроэнергии, которые вынуждены участвовать в государственных программах по спасению обанкротившихся угледобывающих предприятий".

"Эти расходы им надо как-то компенсировать, а это возможно только за счет ограничения доступа на внутренней рынок иностранной дешевой электроэнергии", — констатировал собеседник агентства.

"Политики готовы платить за так называемую энергетическую безопасность, то есть за диверсификацию импорта электроэнергии и энергоносителей из кошелька своих соотечественников-потребителей. Равно как и за счет снижения конкурентоспособности энергоемких производств", — заключил он.

Строительство Балтийской АЭС началось в 2010 году в Калининградской области с перспективой поставок электроэнергии не только российским, но и европейским потребителям. Однако прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) в 2013 году заявили о намерении выйти из единой энергосистемы с РФ и переориентироваться на рынок ЕС с 2016 года. Проект БАЭС был изначально построен с учетом того, что Калининград и Прибалтика работают в единой энергосистеме с северо-западом России, поэтому было решено временно приостановить работы. Сегодня площадка АЭС поддерживается в состоянии готовности к оперативному продолжению строительства.

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