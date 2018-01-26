Проект автоматики управления АЭС "Аккую" в Турции разработают в 2018 году

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Технический проект автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) для АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России, планируется разработать в нынешнем году, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Согласно материалам, проектная компания "Аккую Нуклеар" заказала у турецкого филиала АО "Атомстройэкспорт" (генеральный подрядчик строительства АЭС "Аккую", входит в инжиниринговый дивизион Росатома) разработку технического задания и технического проекта АСУ ТП АЭС "Аккую". Работы предстоит завершить осенью нынешнего года.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в строительстве и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции на площадке "Аккую" в районе города Мерсин на юге Турции было подписано в 2010 году.

АЭС "Аккую" — первый в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня создания Турецкой республики. Ожидается, что фактическое начало строительство станции (заливка первого бетона) состоится весной нынешнего года.

По условиям межправсоглашения, в декабре 2010 года российская сторона учредила в Турции проектную компанию "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi). Ее акционерами являются компании, уполномоченные правительством России. В декабре 2017 года Минэкономики Турции включило "Аккую Нуклеар" в список компаний, имеющих право на налоговые и таможенные льготы.