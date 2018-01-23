Росатом договорился с венгерской "дочкой" GE о турбинах для АЭС "Пакш-2"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральный подрядчик проекта по строительству двух новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") российская компания АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") заключила с венгерской GE Hungary Kft (принадлежит американской General Electric) договор на поставки турбинного оборудования для АЭС "Пакш-2".

Ранее в январе стало известно, что GE Hungary Kft в качестве лидера консорциума GE Hungary Kft и французской Alstom Power Systems (также принадлежит GE) по итогам открытого тендера получила право поставить турбинное оборудование для АЭС "Пакш-2". Тендер был объявлен в июне 2017 года, в нем помимо указанного консорциума участвовало российское ПАО "Силовые машины".

"Двадцатого декабря 2017 года были подведены итоги двухэтапного тендера и принято решение о заключении договора с консорциумом GE Hungary Kft., который был подписан 31 декабря 2017 года", — говорится в сообщении российского генподрядчика.

Ранее сообщалось, что цена заключаемого договора составит 792,8 миллиона евро.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №№5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков "Пакша-2", как планируется, стартуют в нынешнем году.

General Electric расширяет свое участие в зарубежных проектах "Росатома". В 2016 году французская Alstom Power Systems получила право на поставку турбоустановки для АЭС "Ханхикиви-1", которую планируется построить в Финляндии с участием "Росатома". А в 2017 году компания "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона "Росатома" АО "Атомэнергомаш" и General Electric) заключила договор с Alstom Power Systems на изготовление турбинного оборудования АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России.