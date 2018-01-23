Росатом продлил срок эксплуатации атомных ледоколов "Вайгач" и "Таймыр"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) в 2017 завершило плановые работы по продлению ресурса ядерной энергетической установки атомного ледокола "Вайгач" и "Таймыр", сообщила пресс-служба Росатомфлота.

Этот ресурс увеличен до 200 тысяч часов, благодаря чему срок эксплуатации атомоходов продлен на пять лет, отмечается в сообщении. Атомоходы "Вайгач" и "Таймыр" оснащены однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил.

Планомерное выполнение программы по продлению ресурса реакторных установок позволяет ФГУП "Атомфлот" полностью исключить возникновение "ледовой паузы" и при строгом выполнении контрактных обязательств плавно перейти к эксплуатации универсальных атомных ледоколов проекта 22220, которые сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, подчеркивается в сообщении.

Срок сдачи головного универсального атомохода проекта 22220 "Арктика" — середина 2019 года, первого серийного атомного ледокола этого проекта "Сибирь" — ноябрь 2020-го, второго серийного атомного ледокола "Урал" — ноябрь 2021 года.

Как сообщалось ранее, эксплуатацию атомохода "Вайгач" намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, "Таймыра" — в 2025–2026 годах.