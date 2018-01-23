"Росатом" подписал меморандум по разведке и добыче урана в Аргентине

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана на территории этой южноамериканской страны, документ был подписан в рамках официального визита в Россию аргентинского президента Маурисио Макри, сообщается на сайте министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины.

Меморандум подписали министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фаури, президент АО "Ураниум Уан Груп" (входит в госкорпорацию "Росатом") Василий Константинов и президент компании UrAmerica Argentina SA Омар Адра.

Меморандум предусматривает сотрудничество между Россией и Аргентиной в области добычи урана экологически щадящим методом скважинного подземного выщелачивания. Ожидается, что инвестиции в работы по этому направлению могут составить 250 миллионов долларов, будут созданы около 500 новых рабочих мест.

В отличие от традиционного способа добычи, который заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке, при скважинном подземном выщелачивании руда остается на месте залегания, через нее прокачивается реагент для выщелачивания урана из руды с последующей откачкой уже продуктивного раствора на поверхность для переработки. При этом почвенный покров почти не нарушается, не образуются остатки пустой породы, так называемыех отвалы, а также хвостохранилища с отходами переработки руд. Данный способ значительно экономичнее и экологически предпочтительнее горного способа добычи урана.