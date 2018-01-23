Россия и Аргентина рассмотрят идею расширения сотрудничества по атому

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу. 5 сентября 2016

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу. 5 сентября 2016

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Аргентина договорились рассмотреть возможность расширить сотрудничество в атомной сфере: ядерном топливном цикле, ядерной электрогенерации, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Маурисио Макри по итогам переговоров.

"Россия и Аргентина договорились рассмотреть возможности расширения сотрудничества в области мирного использования атомной энергии по следующим направлениям: ядерный топливный цикл, ядерная электрогенерация, подготовка и повышение квалификации специалистов, применение ядерных и радиационных технологий в области медицины, промышленности и других", — говорится в тексте.

В ходе нынешнего визита Макри в Москву Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана на территории этой южноамериканской страны. Также было отмечено, что российская госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна.

Россия и Аргентина 23 апреля 2015 года подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий основы сотрудничества сторон в области сооружения на территории Аргентины шестого энергоблока АЭС "Атуча" с водо-водяным энергетическим реактором российского дизайна установленной электрической мощностью до 1200 мегаватт. Кроме этого, топливная компания "Росатома" ТВЭЛ подписала два меморандума о взаимопонимании с Национальной комиссией по атомной энергии Аргентины и государственной корпорацией провинции Рио Негро (Республика Аргентина) INVAP.

Как отмечают эксперты, Росатом — единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных объектов. Росатом готов выполнять в отдельных странах не только проекты по строительству и обслуживанию энергоблоков АЭС и исследовательских реакторов, но и совместные проекты по ядерной медицине и промышленным радиационным технологиям, готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и радиационной безопасности, помогать создавать необходимую нормативно-правовую базу.