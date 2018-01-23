Россия и Аргентина рассмотрят идею расширения сотрудничества по атому

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия и Аргентина договорились рассмотреть возможность расширить сотрудничество в атомной сфере: ядерном топливном цикле, ядерной электрогенерации, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Маурисио Макри по итогам переговоров.
В ходе нынешнего визита Макри в Москву Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и добыче урана на территории этой южноамериканской страны. Также было отмечено, что российская госкорпорация "Росатом" заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна.
Как отмечают эксперты, Росатом — единственная в мире атомная компания, обладающая компетенциями по всем направлениям использования атомной энергии, на всех этапах жизненного цикла атомных объектов. Росатом готов выполнять в отдельных странах не только проекты по строительству и обслуживанию энергоблоков АЭС и исследовательских реакторов, но и совместные проекты по ядерной медицине и промышленным радиационным технологиям, готовить национальные кадры для атомной энергетики, содействовать в области ядерной и радиационной безопасности, помогать создавать необходимую нормативно-правовую базу.