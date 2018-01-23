Индия, Россия и Бангладеш согласовали текст соглашения по АЭС "Руппур"

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Индия, РФ и Бангладеш согласовали текст трехстороннего соглашения о технической помощи Дели проекту строительства с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости госминистр по внешней политике Индии Мобашар Джавед Акбар.

"Мы договорились по тексту. Теперь дело за Бангладеш. Я думаю, у них идут внутренние процедуры", — сказал он.

О готовности Индии участвовать в проекте АЭС "Руппур" ранее сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В свою очередь, советник премьер-министра Бангладеш по энергетике Тауфик Чоудхури подтвердил агентству эту информацию, отметив, что дискуссии на данную тему идут "в русле с российским представлением о том, в каких областях может быть задействована помощь со стороны Индии".

Строительство первой в Бангладеш АЭС "Руппур" началось в конце ноября 2017 года. Она расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности. Эталонным (референтным) блоком для АЭС "Руппур" стал энергоблок №1 российской Нововоронежской АЭС-2. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион Росатома группу компаний ASE).

Начало эксплуатации первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.