Индия, Россия и Бангладеш согласовали текст соглашения по АЭС "Руппур"

ДАВОС (Швейцария), 23 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Индия, РФ и Бангладеш согласовали текст трехстороннего соглашения о технической помощи Дели проекту строительства с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш, заявил в интервью РИА Новости госминистр по внешней политике Индии Мобашар Джавед Акбар.
"Мы договорились по тексту. Теперь дело за Бангладеш. Я думаю, у них идут внутренние процедуры", — сказал он.
О готовности Индии участвовать в проекте АЭС "Руппур" ранее сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В свою очередь, советник премьер-министра Бангладеш по энергетике Тауфик Чоудхури подтвердил агентству эту информацию, отметив, что дискуссии на данную тему идут "в русле с российским представлением о том, в каких областях может быть задействована помощь со стороны Индии".
Начало эксплуатации первого энергоблока на "Руппуре" запланирован на 2023 год, второго энергоблока — на 2024 год.