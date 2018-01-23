Ростехнадзор выдал разрешение на энергопуск четвертого блока Ростовской АЭС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Комиссия Ростехнадзора выдала разрешение на энергетический пуск блока №4 Ростовской АЭС, в настоящее время на нем проводятся регламентные испытания, сообщил РИА Новости представитель Ростовской АЭС.

Комиссия Ростехнадзора начала проверку энергоблока №4 Ростовской АЭС в середине января. Сообщалось, что специалисты надзорного органа проверяли отчетную документацию о проведенных на этапе физпуска испытаниях и об устранении ранее выданных замечаний.

"Разрешение получено. Сейчас проводятся испытания, постепенный подъем мощности", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это регламентные испытания по программе подготовки турбины к пуску. По результатам испытаний будет принято решение о дате включения энергоблока в сеть.

Операции по физическому пуску на энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались 6 декабря 2017 года с загрузки ядерного топлива в реактор. В течение пяти суток все 163 тепловыделяющие сборки были установлены на штатные места, а 29 декабря энергоблок №4 был выведен на МКУ. Энергетический пуск блока планируется осуществить в январе 2018 года.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт.

Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.