Россия и Кувейт ведут переговоры о строительстве АЭС

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия и Кувейт ведут переговоры по строительству атомной электростанции (АЭС), "Росатом" подал заявку, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы провели встречу также с министром Кувейта… У нас есть очень большое количество направлений перспективных, в том числе кувейтские коллеги планируют построить атомную электростанцию, сейчас ведутся соответствующие переговоры, подана заявка со стороны "Росатома", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"

В марте 2017 года Новак говорил, что Россия заинтересована в развитии взаимовыгодной кооперации с Кувейтом в сфере мирного использования атомной энергии.