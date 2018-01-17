Ученые МИФИ выяснили, как оптимизировать заводы по обогащению урана

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Теоретики Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" показали, что при расчете конструкции разделительных заводов по обогащению урана в качестве оптимального критерия эффективности следует учитывать минимальное число разделительных элементов/газовых центрифуг в каскаде, а не минимальное количество рабочего вещества, проходящего через центрифуги.
Спроектированная при таких условиях разделительная установка будет, по словам специалистов, наименее дорогостоящей.
Сооружение и эксплуатация таких заводов очень затратны, поэтому поиск путей их оптимизации важная задача. Считается, что при проведении исследований с целью оценки оптимальных параметров каскадов газовых центрифуг необходимо учитывать "границы применимости" используемых критериев.
Ученые НИЯУ "МИФИ" сравнили характеристики каскадов, оптимизированных по критериям минимального числа разделительных элементов в них и минимального количества рабочего вещества (гексафторида урана), проходящего через все центрифуги в единицу времени (суммарного потока питания разделительных ступеней). При этом параметры/режимы работы центрифуг на каждой ступени каскада были неодинаковы.
Ученые показали, что в условиях оптимизации по величине суммарного потока найденные параметры каскада не отвечают минимуму числа центрифуг в каскаде. Из этого следует, что при различных параметрах центрифуг на ступенях каскада нельзя использовать подобный критерий оптимизации.
Он оправдан лишь в частном случае – когда все центрифуги на всех ступенях разделительного каскада работают в одинаковом режиме. На практике это означает, что спроектированная при таких условиях разделительная установка будет более дорогостоящей.
"Важно отметить, что все выводы, сделанные в этой работе, относятся не только к обогащению урана для АЭС, но и к разделению изотопных смесей других химических элементов", – подчеркнул один из авторов исследования, ассистент кафедры молекулярной физики НИЯУ "МИФИ" Андрей Смирнов.
При выполнении работы, результаты которой опубликованы в журнале "Nuclear Engineering and Technology", ученые использовали последние достижения теории каскадов для разделения изотопных смесей, применяли разработанные в НИЯУ "МИФИ" численные методики оптимизации параметров каскадных установок.