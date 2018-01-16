МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Компания GE Hungary Kft (венгерская "дочка" американской General Electric) по итогам открытого конкурса получила право изготовить и поставить за почти 793 миллиона евро турбинное оборудование для новых блоков АЭС "Пакш", которые планируется построить в Венгрии с участием России (проект "Пакш-2"), следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Генеральный подрядчик по проекту строительства новых энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш" АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в инжиниринговый дивизион Росатома группу компаний ASE) ранее заказала производство и поставку основного и вспомогательного оборудования турбинного зала для этих атомных блоков. Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Заявки на конкурс подавали два участника — российское ПАО "Силовые машины" и GE Hungary Kft в качестве лидера консорциума GE Hungary Kft и Alstom Power Systems (также принадлежит General Elеctric).

"Участник запроса предложений, с которым принято решение заключить договор: GE Hungary Kft", — говорится в материалах. Цена заключаемого договора составит 792,8 миллиона евро, НДС не предусматривается.

Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №№5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков "Пакша-2", как планируется, стартуют в нынешнем году.

General Electric расширяет свое участие в зарубежных проектах Росатома. В 2016 году французская Alstom Power Systems получила право на поставку турбоустановки для АЭС "Ханхикиви-1", которую планируется построить в Финляндии с участием Росатома. А в 2017 году компания "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона Росатома АО "Атомэнергомаш" и General Electric) заключила договор с Alstom Power Systems на изготовление турбинного оборудования АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России.