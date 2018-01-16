МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Компания GE Hungary Kft (венгерская "дочка" американской General Electric) по итогам открытого конкурса получила право изготовить и поставить за почти 793 миллиона евро турбинное оборудование для новых блоков АЭС "Пакш", которые планируется построить в Венгрии с участием России (проект "Пакш-2"), следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Заявки на конкурс подавали два участника — российское ПАО "Силовые машины" и GE Hungary Kft в качестве лидера консорциума GE Hungary Kft и Alstom Power Systems (также принадлежит General Elеctric).
Единственная венгерская АЭС "Пакш" расположена в 100 км от Будапешта и в 5 километрах от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. АЭС производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №№5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро. Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков "Пакша-2", как планируется, стартуют в нынешнем году.