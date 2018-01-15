Эр-Рияд намерен подписать контракт на строительство первой АЭС к концу года

АБУ-ДАБИ, 15 янв — РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия к апрелю определится, контракт с какой страной на строительство первой в королевстве атомной станции будет подписан к концу 2018 года, сообщила в интервью РИА Новости представитель Научного центра по атомной и возобновляемой энергетике имени короля Абдаллы Сюзан Катмура. Центр управляет атомной промышленностью в королевстве.

"Через два месяца мы планируем выбрать исполнителя контракта на строительство двух реакторов первой атомной станции в Саудовской Аравии, и к концу 2018 года контракт на строительство будет подписан", — уточнила Катмура.

По ее словам, пять стран — Китай, Южная Корея, Франция, США и Россия подали заявки на участие в строительстве ядерных реакторов в королевстве, создание которых, как ожидается, начнется одновременно в начале 2019 года после проведения полугодовых инженерных изысканий для размещения АЭС.

Как отметила Катмура, центр выбрал два места в королевстве, которые будут предложены для размещения атомной станции: одно из них рассматривается в качестве основной площадки, другое — в качестве резервной.

"Атомный регулятор Саудовской Аравии уже был создан, сейчас он существует в составе центра, но в этом году регулятор станет отдельной независимой организацией", — сказала представитель центра.

Как ожидается, работа каждого реактора в зависимости от тех технологий, которые будут применены, будет обеспечивать мощность в 2-3 гигаватта электроэнергии.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в 2017 году сообщил, что Россия ведет с саудовскими партнерами "переговоры по всей линейке, начиная с возможного строительства крупной, мощной станции с опреснительными компетенциями и заканчивая возможными проектами в сфере средних и малых источников, включая плавучие". Он также сообщил, что Росатом направил саудовской стороне свои предложения по строительству АЭС.

Для обеспечения потребности Саудовской Аравии в электроэнергии в королевстве необходимо построить 16 энергоблоков АЭС.