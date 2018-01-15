Россия, Бангладеш и Индия обсуждают новые детали строительства АЭС "Руппур"

ДАККА, 15 янв — РИА Новости. Россия, Бангладеш и Индия обсуждают возможность предоставления индийской стороной технической помощи строительству с участием РФ первой в Бангладеш АЭС "Руппур" и подготовки кадров для этой атомной станции, заявил в интервью РИА Новости советник премьер-министра Бангладеш по энергетике Тауфик Чоудхури.

О готовности Индии участвовать в проекте АЭС "Руппур" ранее сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Сейчас активно обсуждается вопрос о предоставлении Индией технической помощи для обслуживания станции и подготовки нашего персонала. Это идет в русле с российским представлением о том, в каких областях может быть задействована помощь со стороны Индии", — сказал Чоудхури.

Строительство АЭС "Руппур" началось осенью 2017 года. Площадка станции расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, и соответствующие самым современным требованиям надежности и безопасности. Эталонным (референтным) блоком для АЭС "Руппур" стал энергоблок №1 российской Нововоронежской АЭС-2. Генеральный подрядчик строительства АЭС "Руппур" — АО "Атомстройэкспорт" (Москва, входит в инжиниринговый дивизион "Росатома" группу компаний ASE).

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, энергоблок №2 — в 2024 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов.

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