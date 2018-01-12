В работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС выявили нарушения

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила о нарушении в работе третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС — действием защиты был отключен главный насос, из-за чего в два раза упала мощность энергоблока.
При этом сообщается, что замечаний по работе технологической защиты не было, создана комиссия по расследованию причин нарушения, радиационное состояние на площадке Южно-Украинской АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.
Третьего января второй энергоблок атомной электростанции отключали от энергосети для устранения неполадок, позже его включили в сеть после ремонта.
Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.