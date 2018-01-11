Росатом с помощью СВЧ-излучения получил основной компонент ядерного топлива

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Специалисты Сибирского химического комбината (ЗАТО Северск, Томская область) и Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (входят в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ) на макете опытно-промышленной установки с помощью СВЧ-излучения получили основной компонент ядерного топлива — диоксид урана, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Ранее эта технология была успешно опробована в лабораторных масштабах.
"Впервые в России в опытно-промышленных масштабах мы получили порошок методом СВЧ-денитрации. Технология эффективна, и на лабораторных установках мы доказали, что она пригодна для получения порошков смешанных уран-плутониевых оксидов. На СХК мы смонтировали полномасштабную установку, провели испытания и получили порошки требуемого состава", — сказал главный эксперт ВНИИНМ Андрей Шадрин, слова которого цитируются в сообщении.
Как сообщало ранее РИА Новости, по заказу Росатома до конца 2018 года предстоит разработать технологию изготовления оксидного ядерного топлива, позволяющую в промышленных масштабах при воздействии микроволнового излучения получать порошок UO2 и спекать прессованный диоксид урана в таблетки, из которых потом будут формироваться тепловыделяющие элементы.