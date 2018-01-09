"Росатом" выразил соболезнования в связи с кончиной академика Аврорина

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразили соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, одного из создателей отечественного ракетно-ядерного щита академика Евгения Аврорина.

Почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.

"С именем Евгения Николаевича неразрывно связана история создания и совершенствования отечественного ядерного и термоядерного оружия, мирного использования ядерных взрывов", — говорится в телеграмме "Росатома" в адрес руководства РФЯЦ-ВНИИТФ.

"Принципиальный, решительный характер Евгения Николаевича, его незаурядный талант ученого и прекрасные человеческие качества позволили решить масштабные научно-технические проблемы обеспечения ядерного паритета. Памятью о нем останутся созданная им научная школа, самые светлые воспоминания тех, кому посчастливилось работать вместе с ним, и ключевая роль в истории российского ядерного оружия", — отмечается в сообщении.