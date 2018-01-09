Публицист назвал академика Аврорина человеком выдающихся качеств

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Академик Евгений Аврорин был не только выдающимся ученым, внесшим очень большой вклад в создание отечественного ядерного оружия, но и замечательным человеком, сказал РИА Новости обозреватель "Российской газеты", автор ряда публицистических сборников о представителях российской атомной отрасли Александр Емельяненков.
Неугасающая дружба
"Это очень горькое известие. Я был близко знаком с семьей Евгения Николаевича. Он был удивительным человеком — очень много знавшим и при этом совершенно не пафосным. Евгений Николаевич через всю свою жизнь пронес по-настоящему трепетное чувство дружбы, которая зарождается в юности, но с течением времени, как правило, затухает. Но в семье Аврориных эта атмосфера дружбы никогда не гасла", — сказал Емельяненков.
"Будучи теплым в отношениях с семьей и с близкими друзьями, Евгений Николаевич становился твердым, словно скала, когда речь шла о принципиальных вопросах, связанных с работой, или если чьи-нибудь предложения не совпадали с его внутренней системой ценностей", — добавил он.
Первый орден
"Молодому Евгению Аврорину был поручен весьма важный участок работы. После успешного создания и испытания РДС-37 Евгений Николаевич получил свою первую высокую награду — орден Трудового Красного Знамени", — рассказал Емельяненков.
"Жена Евгения Николаевича, Вера Алексеевна, в свое время с юмором вспоминала, что сначала увидела фотографию Аврорина с этим орденом на Доске почета, и только потом познакомилась с ним самим, и замуж выходила уже за орденоносца", — добавил он.
Ядерное оружие и мирный атом
"В 1985 году, после неожиданной смерти академика Евгения Забабахина, заменить его на посту научного руководителя ВНИИП, как тогда назывался снежинский ядерный центр, было поручено именно Евгению Аврорину. Конечно, это значительно расширило круг задач, которыми занимался Евгений Николаевич", — сказал Емельяненков.
Так, уже при Аврорине был подготовлен и проведен сначала на Невадском в США, а затем на Семипалатинском полигонах в СССР уникальный в своем роде советско-американский эксперимент по контролю за подземными ядерными взрывами, отметил собеседник агентства.
Аврорин был автором и соавтором многих научных трудов в области лазерного термоядерного синтеза, гибридной термоядерной энергетики. Он много внимания уделял проблемам контроля договора о запрещении ядерных испытаний, нераспространения ядерного оружия при масштабном развитии ядерной энергетики и замыкании ядерного топливного цикла, безопасности ядерных технологий.
Во главе ядерного центра
"Пик проблем пришелся на середину 90-х годов — тогда обвально уменьшилось финансирование, специалисты ядерного центра по полгода не получали зарплату, а директор центра Владимир Нечай, отчаявшись что-либо изменить, свел счеты с жизнью, застрелившись в своем рабочем кабинете", — рассказал Емельяненков.
По его словам, в этот тяжелейший для коллектива снежинского ядерного центра период Аврорин принял мужественное решение совместить в одном лице обязанности директора и научного руководителя центра.
"Но было заранее оговорено, что этот форс-мажорный период ограничится двумя годами. И свое слово Евгений Николаевич сдержал. Причем он сумел не только выправить экономическую ситуацию и сохранить коллектив ядерного центра, но и нашел в нем, если можно сказать — выпестовал преемника на должность директора, в 1998 году передав эти полномочия Георгию Николаевичу Рыкованову, ныне академику, научному руководителю РФЯЦ-ВНИИТФ и председателю научно-технического совета Росатома", — добавил Емельяненков.