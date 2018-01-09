Публицист назвал академика Аврорина человеком выдающихся качеств

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Академик Евгений Аврорин был не только выдающимся ученым, внесшим очень большой вклад в создание отечественного ядерного оружия, но и замечательным человеком, сказал РИА Новости обозреватель "Российской газеты", автор ряда публицистических сборников о представителях российской атомной отрасли Александр Емельяненков.

Неугасающая дружба

Почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.

"Это очень горькое известие. Я был близко знаком с семьей Евгения Николаевича. Он был удивительным человеком — очень много знавшим и при этом совершенно не пафосным. Евгений Николаевич через всю свою жизнь пронес по-настоящему трепетное чувство дружбы, которая зарождается в юности, но с течением времени, как правило, затухает. Но в семье Аврориных эта атмосфера дружбы никогда не гасла", — сказал Емельяненков.

"Будучи теплым в отношениях с семьей и с близкими друзьями, Евгений Николаевич становился твердым, словно скала, когда речь шла о принципиальных вопросах, связанных с работой, или если чьи-нибудь предложения не совпадали с его внутренней системой ценностей", — добавил он.

Первый орден

Начало работы Аврорина в советской атомной отрасли, а именно в "главном штабе" по созданию отечественных ядерных и термоядерных зарядов, Конструкторском бюро-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове) пришлось на один из самых важных этапов в истории ядерно-оружейной программы СССР, отметил Емельяненков. В то время в КБ-11 разворачивались работы по созданию советского двухступенчатого термоядерного заряда РДС-37, ставшего прототипом будущих отечественных термоядерных зарядов.

"Молодому Евгению Аврорину был поручен весьма важный участок работы. После успешного создания и испытания РДС-37 Евгений Николаевич получил свою первую высокую награду — орден Трудового Красного Знамени", — рассказал Емельяненков.

"Жена Евгения Николаевича, Вера Алексеевна, в свое время с юмором вспоминала, что сначала увидела фотографию Аврорина с этим орденом на Доске почета, и только потом познакомилась с ним самим, и замуж выходила уже за орденоносца", — добавил он.

Ядерное оружие и мирный атом

Труды академика Аврорина, с 1955 года работавшего во втором отечественном ядерном центре, ныне РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске, более 60 лет были связаны с развитием ядерно-оружейного комплекса России и поиском мирного применения атомной энергии. В частности, с начала 1960-х годов Аврорин исследовал возможность создания ядерных взрывных устройств для мирных применений.

"В 1985 году, после неожиданной смерти академика Евгения Забабахина, заменить его на посту научного руководителя ВНИИП, как тогда назывался снежинский ядерный центр, было поручено именно Евгению Аврорину. Конечно, это значительно расширило круг задач, которыми занимался Евгений Николаевич", — сказал Емельяненков.

Так, уже при Аврорине был подготовлен и проведен сначала на Невадском в США, а затем на Семипалатинском полигонах в СССР уникальный в своем роде советско-американский эксперимент по контролю за подземными ядерными взрывами, отметил собеседник агентства.

Аврорин был автором и соавтором многих научных трудов в области лазерного термоядерного синтеза, гибридной термоядерной энергетики. Он много внимания уделял проблемам контроля договора о запрещении ядерных испытаний, нераспространения ядерного оружия при масштабном развитии ядерной энергетики и замыкании ядерного топливного цикла, безопасности ядерных технологий.

Во главе ядерного центра

Емельяненков рассказал, что позже на плечи Аврорина легла новая нелегкая задача — перестраивать работу и нацеливать коллектив снежинского ядерного центра на решение задач в условиях полного запрещения натурных испытаний и сложного социально-экономического положения в стране.

"Пик проблем пришелся на середину 90-х годов — тогда обвально уменьшилось финансирование, специалисты ядерного центра по полгода не получали зарплату, а директор центра Владимир Нечай, отчаявшись что-либо изменить, свел счеты с жизнью, застрелившись в своем рабочем кабинете", — рассказал Емельяненков.

По его словам, в этот тяжелейший для коллектива снежинского ядерного центра период Аврорин принял мужественное решение совместить в одном лице обязанности директора и научного руководителя центра.

"Но было заранее оговорено, что этот форс-мажорный период ограничится двумя годами. И свое слово Евгений Николаевич сдержал. Причем он сумел не только выправить экономическую ситуацию и сохранить коллектив ядерного центра, но и нашел в нем, если можно сказать — выпестовал преемника на должность директора, в 1998 году передав эти полномочия Георгию Николаевичу Рыкованову, ныне академику, научному руководителю РФЯЦ-ВНИИТФ и председателю научно-технического совета Росатома", — добавил Емельяненков.