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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Умер один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин‍

11:5809.01.2018
(обновлено: 14:30 09.01.2018)
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CC BY 3.0 / Bogdanov-62 / Академик РАН Евгений Николаевич Аврорин. архивное фотоАкадемик РАН Евгений Николаевич Аврорин. архивное фото
CC BY 3.0 / Bogdanov-62 /

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.

Спасская и Сенатская башни Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина", — сообщили РИА Новости в госкорпорации "Росатом".

"Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли", — добавил представитель Росатома.

Прощание с академиком Аврориным и его похороны состоятся в пятницу в Снежинске.

После окончания в 1954 году Московского государственного университета имени Ломоносова Евгений Аврорин получил назначение в Конструкторское бюро-11 (ныне — Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров Нижегородской области), где участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции. А с 1955 года стал работать в НИИ-1011 (ныне — РФЯЦ-ВНИИТФ).

В 1957 под его научным руководством был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. За достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия Аврорин в 1963 году был удостоен Ленинской премии.

С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений. В совокупности за эти работы в 1966 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

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© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
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С 1996 по 1998 Аврорин совмещал должность научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ с должностью директора института. Автор и соавтор многих научных трудов. Принимал активное участие в исследованиях по новым научным направлениям, таким как исследование мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридные ядерные реакторы для ЛТС, обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики.

Также Аврорин большое внимание уделял проблемам нераспространения ядерного оружия, безопасности ядерных технологий.

Академик Аврорин был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед отечеством" II и III степени, высокими знаками отличия российской атомной отрасли, золотой медалью имени Российской академии наук. В 2012 году ему вручили Демидовскую премию. Почетный гражданин города Снежинска.

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Ядерные технологии
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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