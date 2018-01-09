МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.
"Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли", — добавил представитель Росатома.
Прощание с академиком Аврориным и его похороны состоятся в пятницу в Снежинске.
После окончания в 1954 году Московского государственного университета имени Ломоносова Евгений Аврорин получил назначение в Конструкторское бюро-11 (ныне — Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров Нижегородской области), где участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции. А с 1955 года стал работать в НИИ-1011 (ныне — РФЯЦ-ВНИИТФ).
В 1957 под его научным руководством был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. За достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия Аврорин в 1963 году был удостоен Ленинской премии.
С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений. В совокупности за эти работы в 1966 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Также Аврорин большое внимание уделял проблемам нераспространения ядерного оружия, безопасности ядерных технологий.
Академик Аврорин был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед отечеством" II и III степени, высокими знаками отличия российской атомной отрасли, золотой медалью имени Российской академии наук. В 2012 году ему вручили Демидовскую премию. Почетный гражданин города Снежинска.