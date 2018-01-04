На Балаковской АЭС отключили третий энергоблок

САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости. Третий энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии — Балаковской АЭС (Саратовская область) — в среду отключили от сети для проведения планового ремонта, сообщило управление информации и общественных связей АЭС.
По информации пресс-службы, радиационная обстановка в районе расположения АЭС без изменений и соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части России.
Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.