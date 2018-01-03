Радиационный фон в районе Хмельницкой АЭС после неполадок находится в норме

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Радиационный фон в районе Хмельницкой АЭС находится в норме, несмотря на неполадки, создана комиссия для расследования нарушений работы на данной АЭС, сообщает в среду на своем сайте государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР).

В среду утром оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом" сообщила об отключении второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции от энергосети для устранения неполадок.

"Замечаний по работе технологической защиты не было. Создана комиссия по расследованию нарушения. Радиационное состояние на площадке Хмельницкая АЭС без изменений, физическая защита находится в штатном режиме", — говорится на сайте ГИЯР.

Как поясняет инспекция, накануне вечером на верхнем блоке реактора второго энергоблока обнаружена "течь теплоносителя по узлу уплотнения органа регулирования системы управления и защиты", после чего энергоблок был отключен от сети для устранения неисправности.

Сообщается, что причины нарушения устанавливаются, согласно международной шкале INES данное событие классифицируют уровнем "0" (вне шкалы).

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.