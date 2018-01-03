На втором энергоблоке Хмельницкой АЭС произошел сбой

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключили от энергосети, чтобы устранить неполадки. Об этом сообщила компания "Энергоатом" — оператор украинских АЭС.

По ее данным, отключение энергоблока произошло в ночь на среду.

Техническая неисправность возникла на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора.

В целом, по данным компании, в среду на украинских атомных станциях работают 10 из 15 энергоблоков: идут плановые ремонты на шестом энергоблоке Запорожской АЭС, первом и третьем энергоблоках Ровенской АЭС, на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе страны.