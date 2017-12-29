Новый блок Ростовской АЭС вышел на минимально контролируемую мощность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости. Реакторная установка энергоблока №4 Ростовской АЭС, который позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего юга России, выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), говорится в сообщении управления информации и общественных связей атомной станции.

"На энергоблоке №4 Ростовской АЭС 29 декабря завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция: штатные ионизационные камеры зафиксировали нейтронный поток, соответствующий минимальному контролируемому уровню", — говорится в сообщении.

Выполнение физических испытаний на МКУ станет завершающей стадией физического пуска энергоблока №4 атомной станции.

Физический пуск энергоблока №4 РоАЭС начался 6 декабря с загрузки тепловыделяющих сборок. После этого специалисты приступили к сборке реактора: установке внутрикорпусных устройств, блока защитных труб, крышки реактора и начали проводить испытания для подтверждения готовности энергоблока к выводу реакторной установки на МКУ.

Минимально контролируемый уровень мощности — это уровень, достаточный для контроля за самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. После него будет произведен поэтапный набор мощности, сопровождающийся проведением более сотни испытаний и измерений.

После завершения этапа физпуска блока №4 начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям, запланированные на 2018 год. Сейчас станция обеспечивает 46% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков Ростовской АЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.