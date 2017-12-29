"Росатом" готов построить в Узбекистане самую современную двухблочную АЭС

ТАШКЕНТ, 29 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова построить в Узбекистане самую современную двухблочную АЭС, заявил в пятницу журналистам генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

"Наше предложение – строить здесь, в Узбекистане, станцию из двух блоков, современных блоков поколения "три плюс" ВВЭР-1200 в те сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя. Наш опыт строительства таких станций весьма солидный", — сказал он журналистам.

По словам Лихачева, для Узбекистана возможный проект АЭС будет иметь огромное национальное значение. Речь идет о диверсификации собственного энергетического комплекса, а значит, обеспечении энергетической безопасности Узбекистана, отметил глава "Росатома".

Лихачев добавил, что на возможной стройке АЭС появится около 5-6 тысяч рабочих мест, 1,5-2 тысячи рабочих мест возникнут на период эксплуатации станции.