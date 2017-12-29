Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

ТАШКЕНТ, 29 дек — РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали в пятницу межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Документ подписали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов. Соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между Россией и Узбекистаном в области мирного использования атомной энергии.

"Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества являются такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла", — говорится в сообщении.

Также к возможным направлениям совместной работы отнесены разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы Узбекистана, рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоактивных изотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

Ранее в ноябре этого года были подписаны меморандум о сотрудничестве между Росатомом и Академией наук Узбекистана, а также контракт между АО "ТВЭЛ" (входит в Росатом) и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ.