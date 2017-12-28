На Урале запустили новый блок современных центрифуг для обогащения урана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пуск нового, пятого по счету блока современных газовых центрифуг девятого поколения успешно прошел на крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана — Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области (входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).

С 2013 года в технологическую цепочку УЭХК были включены четыре блока, укомплектованных газовыми центрифугами девятого поколения. "За время эксплуатации каждого блока целевые показатели по эффективности подтверждены в полном объеме", — говорится в сообщении комбината.

Работа по модернизации основного и вспомогательного оборудования в УЭХК продолжится, до 2019 года в техническое перевооружение комбината предполагается направить более 34 миллиардов рублей.

Считается, что каждое новое поколение российских газовых центрифуг для обогащения урана на 50% производительнее предыдущего. Центрифуги с первого по восьмое поколение называются подкритическими, поскольку они работают со скоростью вращения ротора ниже той, при которой достигается его резонансная частота вращения и возникает угроза разрушения центрифуги. Надкритические центрифуги, к которым относятся центрифуги-"девятки", этот барьер преодолевают.

Россия — мировой лидер в сфере обогащения урана для атомной энергетики (около 40% рынка).