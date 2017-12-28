Ремонт на Армянской АЭС продлится дольше обычного

ЕРЕВАН, 28 дек – РИА Новости. Армянская АЭС в 2018 и 2019 годах встанет на более длительный ремонт, чем обычно. Летом будущего года она остановится на два месяца, а еще по два месяца, до и после, будет работать с половинной нагрузкой, сообщает Sputnik Армения.

Заместить ее хотят в первую очередь гидроэлектростанциями – так дешевле. В 2018 году руководители двух каскадов ГЭС – Воротанского и Севано-Разданского – ожидают "большой воды".

По итогам 2017 года Воротанский каскад ГЭС, как предполагается, произведет 930-940 миллионов кВт/ч, а в 2018 году – более миллиарда (порядка 1 миллиарда 80 миллионов).

"В этом году мы выработали чуть меньше, чем ожидали. Ведь сколько будет воды в реке, очень трудно предугадать на 100%. Но те данные, которые мы имеем, дают возможность надеяться на положительную динамику", — заявил генеральный директор компании Contour Global (управляющей каскадом) Ара Овсепян.

Как отметил генеральный директор ЗАО "Международная энергетическая корпорация" (управляющая Севано-Разданским каскадом ГЭС) Арсен Григорян, в будущем году можно ожидать более сильного паводка. Он уже пятый год в пределах обычного. А по истории прошлых десятилетий, раз в пять-шесть лет разлив бывает сильнее.

"Опять же, с природой не угадаешь. Но вероятность довольно высока", — заявил Григорян. Всего каскад вырабатывает около 400 млн кВт/ч в год.

Как отмечает Sputnik, в последние годы гидро-, тепловые и атомную электростанции вырабатывают примерно по одной трети электричества в республике.

Правительство Армении в марте 2014 года приняло решение о продлении сроков эксплуатации второго энергоблока АЭС в связи с задержками в строительстве нового ядерного энергоблока.

Росатом совместно с армянскими экспертами договорились работать над реализацией проекта по продлению срока эксплуатации АЭС на десять лет. Планируется, что эти работы начнутся весной 2017 года и продлятся около полугода. Армения и Россия подписали соглашение, в соответствии с которым армянское правительство получит кредит в размере 270 миллионов долларов и 30 миллионов долларов в качестве гранта на финансирование этих работ.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>