В Сызрани изготовят ловушки расплава топлива для турецкой АЭС "Аккую"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. АО "Тяжмаш" (Сызрань, Самарская область) изготовит одну из систем защиты — устройства локализации расплава активной зоны (ловушки расплава) для первого и второго энергоблоков АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

Заказчиком изготовления ловушек расплава для АЭС "Аккую" стала проектная компания "Аккую Нуклеар". Организатором закупки стало предприятие Росатома АО "Атомкомплект". Цена контракта – 12 миллионов долларов.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Десятого декабря этого года на площадке будущей АЭС "Аккую" состоялась церемония начала строительства первоочередных объектов, которые будут необходимы для подготовки собственно сооружения атомной станции. Выдача турецкой стороной лицензии на строительство АЭС "Аккую" и церемония заливки бетона в основание ее первого энергоблока ожидаются в 2018 году.