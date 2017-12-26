"Росатом" создал для "Газпрома" источник тока, работающий на природном газе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Опытный образец разработанного в Росатоме по заказу Газпрома источника тока, который работает на природном газе и потому может применяться в местах, где проходят газопроводы, успешно прошел приемочные испытания, сообщила пресс-служба компании-разработчика "НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ).

Испытания образца источника тока "ТОТЭ ЭХГ-1500" мощностью полтора киловатта на основе твердооксидных топливных элементов проходили на промышленной площадке газораспределительной станции ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург". "По заключению приемочной комиссии, разработка НПО "Центротех" соответствует требованиям технического задания заказчика в лице ПАО "Газпром", — говорится в сообщении.

Особенность разработки заключается в преобразовании химической энергии природного газа (метана) в электроэнергию путем окисления метана и восстановления кислорода воздуха. Такие источники позволяют получать электрическую и тепловую энергию непосредственно у потребителя, в тех местностях, где по трубопроводу приходит природный газ и нецелесообразно строить линии электропередачи.

Источники тока на твердооксидных топливных элементах предназначены для электроснабжения объектов магистральных газопроводов, для электропитания и теплоснабжения объектов, удаленных от сетевого электроснабжения, станций катодной защиты и объектов инфраструктуры газотранспортной системы. Они могут также использоваться для электропитания удаленных станций сотовой связи, при решении вопросов с доставкой топлива.