Глава МИД Литвы назвал проект БелАЭС основанным на политических расчетах

ВИЛЬНЮС, 20 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече межведомственной рабочей группы по вопросам ядерной, радиационной и экологической защиты республики заявил, что проект строительства Белорусской АЭС основан на политических расчетах. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече Линкявичюс в очередной раз поднял вопрос о том, что строящаяся в Островце АЭС является угрозой для окружающей среды и ядерной безопасности.

"Белоруссия не нуждается в большом количестве электроэнергии, у нее нет внешних рынков. Оценив потенциальные угрозы, становится понятно, что проект основан не на экономической логике, а на политических расчетах", — сказал министр.

БелАЭС строится в Островце в 50 километрах от Вильнюса совместно с российской компанией "Росатом". Планируется, что первый энергоблок станции будет запущен в 2019 году, второй – в 2020-м.

С самого начала строительства Островецкой АЭС Литва высказывала сомнения насчет безопасности проекта и призывала Евросоюз бойкотировать его.

Ранее Минск провел стресс-тесты строящейся электростанции и предоставил отчет о результатах Еврокомисии.

Накануне первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Ия Малкина заявила, что Европейская комиссия довольна действиями, предпринимаемыми страной по обеспечению безопасности АЭС.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>