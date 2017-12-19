Два финских города могут выйти из проекта АЭС с участием России, пишут СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек — РИА Новости. Городской совет Хельсинки изучает вопрос о возможном выходе из проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1", генеральным подрядчиком которой выступает "Росатом", сообщила газета Iltalehti со ссылкой на члена горсовета.

Неделю назад такое решение уже одобрил городской совет города Вантаа.

Строительство АЭС "Ханхикиви-1" — крупнейший российский инвестиционный проект на территории Финляндии. В нем, помимо "Росатома, участвует финская компания Fennovoima. Проект планируется завершить в 2024 году, его стоимость оценивается в 6-7 миллиардов евро. Vantaa Energia, акционер компании, которая строит АЭС, на 40% принадлежит Хельсинки, на 60% Вантаа, и имеет самую большую долю среди муниципалитетов.

"Хорошо, что решения приняты совместно. В Вантаа и Хельсинки состоялись обсуждения, где пришли к выводу, что это невыгодный проект для налогоплательщиков", — заявила автор инициативы, член городского совета Хельсинки Эмма Кари.

В инициативе описаны различные факторы, связанные со строительством и энергополитикой ЕС. Сейчас города запустили процедуру изучения юридических возможностей выхода из проекта строительства АЭС, ожидается, что результаты будут представлены весной 2018 года.

Это инициативу прокомментировали в компании Voimaosakeyhtiö SF, основном акционере Fennovoima.

"Все акционеры, включая Vantaa Energia, взяли на себя обязательства по проекту АЭС "Ханхикиви-1" через соглашение акционеров. Если кто-либо из акционеров решит выйти из проекта, им сначала придется найти покупателя своей доли и утвердить сделку у совета директоров", — заявили в компании.