На Белоярской АЭС в 2020 году получат первый "противораковый" кобальт-60

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Первую партию высокоактивного изотопа кобальт-60 (Со-60), востребованного в медицине для лечения рака, намечено получить на Белоярской АЭС в 2020 году, сообщило корпоративное издание атомной станции газета "Быстрый нейтрон".
Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в "кобальтовых пушках", предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках "гамма-нож" для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга.
Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.
Высокоактивный Со-60 с Белоярской АЭС
Однако реакторы на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, позволяют получать кобальт-60 с удельной активностью до 80 кюри на грамм, в то время как лучшим спросом на мировом рынке пользуется изотоп Co-60 с более высокой активностью. Такие характеристики можно получить, используя реакторы на быстрых нейтронах. Наработка пробных партий Со-60 ранее проводилась в реакторе на быстрых нейтронах БН-600, эксплуатируемом на третьем энергоблоке Белоярской АЭС.
Как пояснил первый заместитель генерального директора "Науки и инноваций" Алексей Дуб, чем меньше активность кобальта-60, тем больше времени требуется на то, чтобы он воздействовал на то место в организме, где находится опухоль.
"А чем больше это время, тем большему воздействию подвергаются не только сам больной участок, но и окружающие его ткани, которым это облучение не идёт на пользу. Поэтому эффективно иметь очень маленький, но высокоактивный источник, который будет с тем же успехом, но относительно небольшое время воздействовать на раковую опухоль, и тогда повреждающий эффект для соседних тканей организма будет меньше", — пояснил Дуб, которого цитирует "Быстрый нейтрон".
"В производстве облучательных сборок для наработки кобальта-60 участвуют несколько предприятий. Сборки будут находиться в реакторе два года. Соответственно, передача их в ГНЦ НИИАР (предприятие научного дивизиона Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область) — ред.) для изготовления источников медицинского назначения произойдёт в 2020 году", — в свою очередь сообщил изданию главный специалист отдела инженерно–технической поддержки эксплуатации Белоярской АЭС Евгений Козманов.